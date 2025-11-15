Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Bayır Mahallesi’nde hizmete başlayacak olan Özel Güneş Gündüz Bakımevi ile Teknoloji ve Gençlik Merkezi’ni basın mensuplarına tanıttı. Köksal Aras, "'Belediyeler artık kreş açamayacak’ gibi bir söylem vardı. Biz de dedik ki biz kreşimizi açacağız ama neyse bütün prosedür, ona uygun bir şekilde yapacağız. Atatürk ülkelerine, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkacak, o farkındalığı yaratacak nesiller, çocuklar yetiştireceğiz" dedi.

Menteşe Belediyesi tarafından Bayır Mahallesi’nde hizmete açılan Güneş Gündüz Bakımevinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, basın mensupları ile bir araya geldi. Aras, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde beri biliyorsunuz birçok sosyal hizmetle anıldık, bolca hizmette bulunuyoruz şehrimizde. Kent lokantalarını açtık, Bi’ Balık’ı açtık, kadın danışma merkezlerimiz, Bayır, Yeşilyurt, birçok alanda hiç canlı başla çalışıyoruz. Çok istiyorduk ki bir kreşimiz olsun. Çünkü Menteşe Belediyesi'nin bir kreşi yoktu. Kadınların sosyal yaşama, çalışma hayatına, iş hayatına dahil olabilmeleri için küçük çocuklarını bırakacakları güvenli, huzurlu, güvenilir, tertemiz bir mekana ihtiyaçları vardı ama sadece bununla sınırlı değil o çocukları topluma en doğru şekilde kazandırmak da çok önemliydi. Biz yaptığımız tüm hizmetlerde tüm detayları düşünerek aslında bir aksiyona geçiyoruz. Bayır'ı seçmemizin de özel bir sebebi var. Çünkü Bayır, sanayi tesislerinin yoğunlukta bulunduğu bir sanayi mahallesi. Dolayısıyla iş imkanı kadınların işe girebilme imkanı bu mahallemizde daha çok. Muğla’mızın merkezinde biliyorsunuz devletin kreşleri, özel kreşler, büyükşehir belediyemizin de kreşi vardı. İkinciyi tabii ki değerlendireceğiz ama Bayır’ı bu sebepten kadınların iş yaşamına çok daha kolay dahil olup kendi ekonomik özgürlüklerini ele alabilmeleri için de planladık.

"FARKINDALIĞI YARATACAK NESİLLER, ÇOCUKLAR YETİŞTİRECEĞİZ"

Başvurularımızı aldık. Şu anda iki sınıfımız olacak. 34 öğrencimiz olacak. Fiyatımız 12 bin lira olacak. Böyle bir hizmetin fiyatı asla normal koşullarda tabii ki bu kadar düşük değil. Çünkü her biri pırıl pırıl yetişmiş, tecrübeli öğretmenlerimizle gerçekten. Bu arada biliyorsunuz ilk belediye başkanı olarak seçildiğimiz dönemlerde ‘belediyeler artık kreş açamayacak’ gibi bir söylem vardı. Biz de dedik ki biz kreşimizi açacağız ama neyse bütün prosedür ona uygun bir şekilde yapacağız. Kaldı ki bunu da yaptık. Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nden ruhsatımızı aldık. Milli eğitimin müfredatının yanında tabii ki dünyadaki en güncel okul öncesi eğitimdeki yöntemleri de bu müfredatı adapte ederek bunu yapacağız. Atatürk ülkelerine, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkacak, o farkındalığı yaratacak nesiller, çocuklar yetiştireceğiz."

"Gençlere yapacağımız hizmetleri giderek çoğaltacağız"

Köksal Aras, daha sonra Menteşe Kent Meydanı’nda yine 19 Kasım’da açılışı yapılacak olan Teknoloji ve Gençlik Merkezi’nde de incelemelerde bulundu. VR odası, T-Lab, on-air stüdyo, ortak çalışma alanları ve üretim odalarıyla gençlere fikir ve ürün geliştirme imkânı sunacak olan merkez ile ilgili Köksal Aras, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz, yıllarca konuşulur Kötekli ile merkezin birbirinden ne kadar uzak olduğu, gençlerin merkeze gelmediği. Ben bu konu üzerine çok düşündüm. Niye böyle? Evet, belki fiziksel bir uzaklık var ama gençler buraya gelseler ne yapacaklar? Tamam, bir gün bir kafede oturdular, bir gün bir restoranda yemek ettiler ya da belediyenin bir etkinliğine katıldılar ve ayrılıp tekrar geri dönecekler. Biz buraya gerçekten gençlerin üretebileceği, fikir üretebileceği, sanat üretebileceği, ürün üretebileceği mekanlar açmamız lazım diye düşündük. Biliyorsunuz, Menteşe Belediyesi'nin çok büyük imkanları, çok büyük mekanları yok. Ama bu mekanın hemen göreve gelir gelmez dedik ki, kesinlikle gençlere verilip bir hizmet vermeli. Peki, ne olmalı bu? Kesinlikle teknolojik ihtiyaçlar ve ürün koşullarını aslında karşılayacak ve gençlere bir hizmet olarak sunacak bir alana ihtiyacımız var. O yüzden burayı bu şekilde teknolojik bir donanımla hem üretebilecekleri, hem fikir hem ürün üretebilecekleri, orta katta çalıştırabilecekleri, hem bir çalışma ortamı, hem de on-air stüdyomuz burada, VR stüdyomuz ve 3D yazıcımızın olduğu, ayrı bir odanın bulunduğu bir mekan tasarladık. Böyle renklerini de gençlere uygun cıvıl cıvıl seçtik. İnşallah bundan sonra üniversitedeki, şehir merkezimizdeki gençler gelip bu alanda çok aktif bir şekilde yararlanacaklar. Ben her daim buranın dolu olacağına eminim. İhtiyaçlar doğrultusunda biz de ve onlardan gelecek talepler doğrultusunda tabii ki gençlere yapacağımız hizmetleri giderek çoğaltacağız."

Güneş Gündüz Bakımevi ile Teknoloji ve Gençlik Merkezi ile üniversite yerleşkesinin bulunduğu Kötekli Mahallesi’ndeki kent lokantası için 19 Kasım Çarşamba günü resmi açılış töreni yapılması planlanıyor.