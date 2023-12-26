Menteşe’de meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Olay, 16.45 sıralarında Uğur Mumcu Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.A idaresindeki 48 AGJ 550 plakalı aracıyla bulvar üzerinde ilerlerken, F.O idaresindeki 48 ANC 235 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aktarması sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü F.O.’ya olay yerinde yapılan ilk müdahalesini yapmasının ardından, yaralı F.O Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü F.O.‘nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.