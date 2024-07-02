Menteşe'de orman yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana kadar sıçradı, meydana gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yerkesik Mahallesi'nde önce tarım arazisinde başlayan yangın, bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Dumanı gören vatandaşlar, orman yangınından şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplere yapılan ihbar sonrasında bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve hava araçları sevk edildi.