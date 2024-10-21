Menteşe'deki orman yangını kontrol altına alındı

OGM, Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. OGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yangın kontrol altında. Muğla Menteşe'de sarp ve dağlık arazide yürüttüğünüz mücadelede, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mutlu sona ulaştık. Yeşil Vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımıza, bizlerle birlikte tek yürek olan kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

???? Kontrol altında.#Muğla #Menteşe'de sarp ve dağlık arazide yürttüğünüz mücadelede, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mutlu sona ulaştık.#YeşilVatan için mücadele eden bütün kahramanlarımıza, bizlerle birlikte tek yürek olan kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize… pic.twitter.com/jl1NTdt5mE — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) October 21, 2024

Menteşe'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Menteşe’de orman yangını: Gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale sürüyor