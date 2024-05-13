Menzil şeyhini müritleri kızdırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Menzil şeyhini müritleri kızdırdı
Menzil Tarikatı Şeyhi ikram edilen çikolata ve şekerlerden ikişer, üçer tane alan müritlerini uyardı.

Adıyaman Kahta’da Menzil Cemaati'nin lideriyle ilgili bir video sosyal medyada gündem oldu. Dağıtılan ikramlardan avuç avuç alanları gören Menzil Şeyhi sinirlendi.

Menzil şeyhi etrafındaki kişilere uyarıda bulunarak, "1 tane alıyorsunuz, fazla yok. Yetmez kimseye.1 tane alın, 2 tane alırsanız olmaz. Başkasının hakkına girmiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandığı görülüyor.

KİMSE ALDIRIŞ ETMEDİ

Ancak Menzil Şeyhi’nin uyarışlarını kimse aldırmadı. Hatta müritlerden bazılarının daha da fazla şeker aldığı görülüyor.

Bunu fark eden şeyh ise "Hadi biz çekilelim" diyerek bulunduğu yerden ayrıldı. O anlar ise sosyal medyada viral oldu.

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Öte yandan son zamanlarda şeyh kardeşler arasında “yeni şeyh kim olacak?” kavgaları yaşanıyor. Menzil şeyhi ve menzil şeyhinin oğullarının bindiği ve gezdiği lüks araçlar ise gündemden düşmüyor.

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