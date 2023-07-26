Menzil şeyhinin ölümü sonrası cemaat ikiye bölündü. Büyük oğuldan açıklama geldi

Elhüseyni’nin büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni iki kardeşinin de şeyhliğini ilan etmesi ardından cemaatin bölündüğünü açıkladı.

Muhammed Saki Elhüseyni yeni örgütlenmenin nisan ayında kurduğu Serhendi Vakfı olarak devam edeceğini ve Menzil’in 28 yıldır omurgasını oluşturan ve holdingleşen Semerkand Vakfı ile bir bağının kalmadığını açıkladı.

BÜYÜK OĞULDAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre Elhüseyni, babası Abdülbaki Elhüseyni ölmeden aylar önce Serhendi Vakfı’nı kurmuş ve babasının ölümünden sonra yola bu vakıfla devam edeceğini açıklamıştı. Muhammed Saki Elhüseyni yaptığı son açıklamayla resmi olarak tüm bağlarının koptuğunu açıkladı.

Elhüseyni’nin yaptığı açıklamada “Sevgili kardeşlerimiz, Serhendi Vakfı olarak aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarıyla hiçbir bağımız kalmamıştır: Semerkand Vakfı, Tümsiad, Beşir Derneği, Gençkon.”

Bu açıklamadan saatler sonra bir mesaj daha paylaşan Elhüseyni “Bir dava için yürüyorsan, davan Hakk’sa (c.c), davan seni ayakta tutar ve zafere götürür” dedi.

FİKİRSEL AYRILIK KAYNAKLI BÖLÜNME

Semerkand Vakfı Menzil cemaati ile özdeşleşirken devasa bir ekonomiyi de elinde bulunduruyordu.

Asıl kavganın ekonomi yönetiminin başına kimin geçeceğinin kararlaştırılamaması ve küçük kardeşlerin abi Muhammet Saki Elhüseyni’nin otoritesini tanımaması oluştururken bölünme cemaat içinde fikirsel ayrılıklara oturtuluyor.