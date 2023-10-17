Menzil Tarikatı'nın yeni şeyhinin lüks makam aracı ve ona gül atan devlet memuru...

Menzil Tarikatı'nın yeni şeyhinin lüks makam aracı ve konvoyundaki diğer lüks araçların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bu görüntülerde bir devlet memurunun şeyhin lüks aracına gül atması tepki topladı.