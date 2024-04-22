Menzilciler Belçika'da çatıştı. Tarikattaki kavga büyüyor

Menzil tarikatındaki kavgalar yurt dışına da taştı. Tarikatın "Gavs" olarak nitelendirdiği Abdulbaki Elhüseyni’nin geçen yıl hayatını kaybetmesinin ardından çıkan taht tartışmaları büyüyor.

Tarikatın başına geçen 3 oğul arasındaki anlaşmazlık devam ederken bir de Belçika’da kavga çıktı.

Belçika’nın Genk şehrinde bir mescitte tarikatın iki kolu olan Semerkand ile Serhendiciler birbirine girdi.

O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde bir ise bir kişinin başka bir tarikat üyesini mescitten kovduğu görülüyor.

MENZİL KAVGASI BÜYÜYOR

Menzil Cemaati’nde sular bir türlü durulmuyor. Menzil lideri Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni'nin ölümü ardından cemaatte “Yeni Gavs” kavgası başladı ve hala da devam ediyor.

Şeyhlik yarışında tarikattakiler farklı gruplara ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Beykoz’da bir tarştışma yaşanmıştı.

Menzil'e bağlı bir grup, Ramazan etkinliğine diğer grubu almamış ve iki grup arasında kavga çıkmıştı.

Sadece bu değil Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek Elhüseyni taraftarı tarikat mensupları, Muhammed Saki Elhüseyni taraftarlarını medreseden dışarı atmıştı.

Ayrıca olayın görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Öte yandan kavgaya Menzil Cemaati’nin yeni şeyhlerinin torunları da dahil olmuştu.

MENZİL ŞEYHLERİNE TOKİ'DEN EV ÇIKTI

Ayrıca ülkemide geçen yıl Şubat ayında meydana gelen 7 büyüklüğündeki büyük depremlerde birçok vatandaş evsiz kalmıştı. Adıyaman'da yapılan deprem konutu kurası ise gündemi sarsmıştı.

Milyonlarca liralık lüks araçlarıyla gezen zengin Menzil tarikatçılarına TOKİ'den ev verildi. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.