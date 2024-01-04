Menzil’de miras kavgası büyüyor: Abilerinin müritlerini medreseden attılar

Kaynak: Haber Merkezi
Menzil’de miras kavgası büyüyor: Abilerinin müritlerini medreseden attılar
Menzil cemaatinde, "Menzil’i birlikte yöneteceğiz" diyen üç kardeş arasındaki miras kavgası büyüdü. Fettah ve Mubarek Elhüseyni’ye bağlı cemaat üyeleri, Muhammed Saki Elhüseyni taraftarlarını Menzil köyündeki medreseden attı.

Menzil cemaatinde, Abdulbaki Elhüseyni’nin ölümüyle birlikte başlayan miras kavgası farklı bir boyut kazandı. Abdulbaki Elhüseyni, 12 Temmuz günü ölünce, Menzil cemaatinin başına üç oğlu geçti ve Elhüseyni’nin oğulları “eş şeyhlik” adı verilen bir sistem kullanarak cemaati beraber yöneteceklerini aktardı fakat milyarlarca liralık bir sermayeye sahip olan kardeşler arasında, kısa sürede miras kavgası başladı.

Cemaatteki son gelişmede, Adıyaman Kahta’daki Menzil Köyünde Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek Elhüseyni taraftarları, Muhammed Saki Elhüseyni taraftarlarını medreseden dışarı attı.

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CEMAAT MENSUPLARINA BİLGİLENDİRME NOTU GÖNDERİLDİ

Muhammed Saki Elhüseyni yanlısı cemaat mensuplarına bir bilgilendirme notu gönderildi. Notta, çocukların bulunduğu medreseyi, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek Elhüseyni taraftarlarının boşattığı söylendi. Söz konusu notta, "Mektep evim - gençlik merkezi binasının içindeki masa, sandalye, halı gibi tüm eşyalar Sultan Şeyh Seyyid Muhammed Saki hazretlerinin rızası olmadan boşaltıldı. Bunun da öncesinde eşya taşıtmak için köydeki sofilere ‘hizmet’ adı altında duyuru yapıldı. Muhammed Saki hazretlerinin bilgisi olmadan resmi karar çıkartıldı ve 2 Ocak 21.00 sularında kurum kapattırıldı.” İfadelerine yer verildi.

4 gün boyunca gençlik merkezine gelinip Sultan Muhammed Saki’ye bağlı olan hocaların azarlandığı söylenen notta, binanın kapatıldığı kararının paylaşıldığı iletildi. Söz konusu notta, Muhammed Saki’nin kısa zamanda eğitim için bir alan belirleyeceğinin sözünü verdiği belirtildi.

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