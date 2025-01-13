Menzil’deki kavgaya jandarma müdahale etti! Liderlik kavgası bitmiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Menzil tarikati içerisinde taht kavgaları devam ederken bugün çıkan bir kavgaya jandarma müdahale etti.

Menzil şeyhi Abdülbaki Erol’un vefatının ardından üç kardeş Saki, Fettah ve Mübarek Erol arasındaki miras kavgası tarikat üyeleri arasında da devam ediyor.

Adıyaman merkezli Menzil tarikatının lideri yaşamını yitirdiğinden beri kardeşler arasında tarikatın başına geçmek için yarış ve tartışmalar müritler arasında kavgalarla devam ediyor.

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Bu sabah müritler arasında meydana gelen kavganın büyümesi üzerine jandarma olaya müdahale etti. Tarikatın üyeleri arasında yaşanan sözlü ve fiziki çatışma, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile engellendi.

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Menzil tarikatı üyeleri arasındaki kavganın görüntülerini ise gazeteci İsmail Arı paylaştı. İsmail Arı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken "Menzil Cemaati'nde kardeşler arasındaki taht, daha doğrusu milyarlarca liralık miras kavgası sürüyor. Kardeşler arasındaki gerilim yine tırmanmış ve jandarma araya girmek zorunda kalmış" diye yazdı.

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