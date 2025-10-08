Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol'un 2023 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Erol'un üç oğlu arasında başlayan miras kavgası Almanya'ya sıçradı.

Cemaate ait Emsey Hastanesi'nde hayatını kaybeden Abdulbaki Erol'un oğullarından Fettah Erol'un destekçisi tarikat müridleri Almanya'da eylem düzenledi.

Cemaate bağlı Semerkand Grubu temsilcileri Saki Erol ve Mübarek Erol'a tepki amacıyla düzenlenen eyleme çok sayıda mürit katıldı.

Meydanda bir araya gelenler "Ümmetin malı miras olamaz" ifadelerinin yer aldığı bir pankart taşıdı.

Saki ve Mübarek Erol’a karşı düzenlenen protestolar, tarikat içindeki kutuplaşmanın dışa yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, miras kavgasının ilerleyen süreçte hem Türkiye’de hem de Almanya’da farklı eylemler ve kamuoyu tartışmalarına neden olabileceğini vurguluyor.

Menzil içindeki miras kavgası zaman zaman gerginliklere ve davalara konu olmuştu.