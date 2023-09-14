Menzil’in ‘küçük şeyhi’ çakarlı araçlarla gövde gösterisi yaptı

Menzil Cemaati’nin mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni”nin 12 Temmuz’da ölmesinin ardından cemaatin başına üç oğlu geçti. Ardından da oğullar arasında mal kavgası başladı.

Mal kavgasının sosyal medyaya yansıması ve haber portallarına haber olmasının ardından şimdi de Menzil şeyhi Muhammed Mubarek Elhüseyni'nin gövde gösterisi sosyal medyayı salladı.

Aynı zamanda çakarlı araçların sivillere mi yoksa polislere mi ait olduğu da merak konusu oldu.

Menzil tarikatının lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından “Menzil’i birlikte yöneteceğiz” diyen üç kardeş, dev serveti paylaşamıyor. Kardeşler birbirlerine karşı açıklama yaparken cemaat mensupları arasında da kavgaya varan gerilimler yaşandığı öğrenildi.