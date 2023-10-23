Menzil’in sofilerine kahkaha ve şakalar yasakladı

Menzil Cemaati'nin Genç Okur isimli gençlik dergisinin Eylül ayı sayısında, “Kahkaha ile gülmekten” kaçınılması gerektiği ve “Kahkaha ile gülmek manen kalbi öldürür” ifadeleri yer aldı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, kamu kurumlarında hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati’nin dergisinde tartışma yaratacak ifadeler yer alıyor.

Menzil’in Genç Okur isimli gençlik dergisinin Eylül ayı sayısının “nasihatler” bölümünde “Kahkaha ile gülmekten” kaçınılması gerektiği ifade ediliyor. Dergide, “Kahkaha ile gülmek manen kalbi öldürür” deniyor.

Ayrıca dergide şaka yapılmaması gerektiği de şu şekilde anlatılıyor: “Şaka yapmaktan ve aşırıya gitmekten kaçınılması gerekir. Çünkü bu da kalbi manen öldürür ve onu zulmet kaplar. Bunu ancak kalbi nurlanmış kimse bilir. Kıbleye doğru abdest gidermekten de kaçınılması gerekir.”