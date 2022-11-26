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'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi'nin fragmanı yayınlandı

2010-2013 yıllarında büyük ses getiren “Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi” dizisinin ardından, bir dijital kanal için çekilen “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi” dizisinden yeni fragman yayınlandı ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi‘ni 6 Aralık Salı günü izleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 14:15
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Merakla beklenen dizi 'Çekiç ve Gül Bir Behzat Ç Hikayesi'nin fragmanı yayıınlandı. Dizi 6 Aralıkta başlayacak

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi'nin fragmanı yayınlandı
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İlk bölümün izleyicilerle buluşmasına sayılı günler kala yayınlanan fragman BluTV sosyal medya hesaplarında kısa sürede büyük ilgi gördü.

Heyecan yaratan fragman ‘Behzat Ç.’ hikayesine dair ipuçları taşırken diziye bu sezon dahil olan yeni isimleri de izleyicileriyle tanıştırdı.

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği BluTV’nin yeni orijinal dizisinin Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç’ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor. ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.

‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ 6 Aralık Salı günü BluTV’de başlıyor.

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