Merakla beklenen Eda Ece ve Buğrahan Tuncer düğününden ilk kareler

Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer dünyaevine girdi. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı düğün töreninden ilk kareler geldi.

Merakla beklenen Eda Ece ve Buğrahan Tuncer düğününden ilk kareler

Merakla beklenen gün geldi. Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer görkemli bir törenle evlendi.

Çiftin ilk pozları sosyal medyada paylaşıldı. Eda Ece dantel detaylı oldukça uzun duvaklı bir gelinlik tercih etti.

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Dört yıldır birlikte olan çift, bugün Four Seasons Bosphorus'ta "Evet" dedi.

ÇİÇEĞİNİ TOZ PEMBE SEÇTİ

Tasarım bir gelinlik giyen Eda Ece dantel motifler tercih etti. Çiçeğini toz pembe renginde seçti.

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7 yıldızlı bir otelde gerçekleşen düğünde çifti, iş, sanat, ve spor dünyasından birçok isim yalnız bırakmadı.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin düğününe İrem Sak, Furkan Korkmaz, Gupse Özay, Barış Arduç, Gamze Erçel, Caner Yıldırım, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Nesrin Cavadzade, Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Biran Damla Yılmaz, Nilperi Şahinkaya, Yasemin Özilhan, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Ayşegül Aldinç, gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.

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