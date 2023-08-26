Meral Akşener bugün ne açıklayacak? Büyük Taarruz’un başladığı yerde konuşacak

Gözler bugün İYİ Parti’de. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un yıldönümünde açıklama yapacak.

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken İYİ Parti’nin 2024 stratejisi için gözler bugüne dikildi. Akşener’in bugün ne açıklayacağını herkes dört gözle bekliyor. Akşener'in konuşması, "Türk siyaseti için önemli bir başlangıç olacak" denilerek duyuruldu.

BÜYÜK TAARRUZ’UN BAŞLADIĞI YERDE KONUŞACAK

Meral Akşener, Malazgirt Zaferi’nin 952’inci, Büyük Taarruz’un 101’inci yıldönümü çerçevesinde bugün Afyonkarahisar’da partisince düzenlenen programa katılacak.

Akşener, günler öncesinden “Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı” vurgusuyla duyurulan program kapsamında Kocatepe’de vatandaşlara hitap edecek.

Partililerin yoğun katılımı beklenen programa göre Akşener saat 14.00’te Kocatepe’de vatandaşlara hitap edecek. Ardından da Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliğini ziyaret edecek.

26 AĞUSTOS MESAJI



Meral Akşener'in 28 Mayıs seçimlerinin ardından sonuçları analiz ettiğini, eksiklikleri, hataları teşkilatlarla değerlendirdiğini ve bu kapsamda 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da vatandaşlara hitap edeceğini aktaran İYİ Parti Sözücü Kürşad Zorlu, şunları demişti:



"Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında İYİ Parti olarak bazı faaliyetleri ülke sathında gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum."