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Meral Akşener depremzede çocuğun başlığını açtırmadı

Bakan Karaismailoğlu'nun depremzede çocuğun kapüşonunu açması sosyal medyada tepki çekmişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener, yanındaki depremzede çocuğun kapüşonunu açmaya çalışan görevliye kapüşonu açtırmadı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 12:12
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Meral Akşener depremzede çocuğun kapüşonunu görevliye açtırmadı

Meral Akşener depremzede çocuğun başlığını açtırmadı
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, depremzede çocuğun kapüşonunu açan Bakan Karaismailoğlu'na göndermede bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Açma, açma çok yakıştı, ben onu öyle seviyorum. Sonra Bakan gibi olmayalım" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'daki açıklamaları sırasında depremzede çocuklar kürsünün önünde bulundu. O anlarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun soğuk havada üşüyen bir çocuğa yaptığı hareket tepki çekmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında Bakan Karaismailoğlu, depremzede bir çocuğun kapüşonunu ve beresini sürekli çıkararak uyarılarda bulunduğu görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. 

Öte yandan gelen tepkiler üzerine ismi Efe olan çocukla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Karaismailoğlu, “Efe ile aramızı kimse bozamaz” ifadelerine yer vermişti.

"AÇMA AÇMA"

Ankara'da deprem bölgesinden gelen çocuklarla buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yanındaki çocuğun kapüşonunu açmaya çalışan görevliye, "Açma, açma çok yakıştı, ben onu öyle seviyorum. Sonra Bakan gibi olmayalım" diyerek Bakan Karaismailoğlu'na atıfta bulundu.

Akşener'in depremzede çocukla fotoğraf çekildiği o anlar sosyal medyada ilgi gördü. 

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