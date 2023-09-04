Meral Akşener, Hande Baladın ile telefonda görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Hande Baladın ile telefonda görüştü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen maçta Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i temsilen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, maçı yerinde izledi. Kupayı eve getiren A Milli Voleybol Takımı'nı ise, Meral Akşener adına partinin genel başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu havalimanında karşıladı.

Bugün milli takımdan Hande Baladın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Akşener, milli takımı tebrik ederek, bu başarının Anadolu'daki on binlerce gence ilham ve umut kaynağı olduğunu söyledi.