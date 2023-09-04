Meral Akşener, Hande Baladın ile telefonda görüştü

Meral Akşener, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın ile görüştü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Meral Akşener, Hande Baladın ile telefonda görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Hande Baladın ile telefonda görüştü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen maçta Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i temsilen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, maçı yerinde izledi. Kupayı eve getiren A Milli Voleybol Takımı'nı ise, Meral Akşener adına partinin genel başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu havalimanında karşıladı.

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Bugün milli takımdan Hande Baladın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Akşener, milli takımı tebrik ederek, bu başarının Anadolu'daki on binlerce gence ilham ve umut kaynağı olduğunu söyledi.

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