Meral Akşener için sürpriz iddia! Canlı yayında duyuruldu

Sözcü TV'de canlı yayın konuklarından olan, Sözcü yazarı Erdal Sağlam siyaset gündemini sarsacak flaş bir iddia da bulundu.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlam, Cumhurbaşkanlığı kabinesine yönelik edindiği kulis bilgileri paylaştı.

Erdal Sağlam şu açıklamaları yaptı: