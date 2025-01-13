Meral Akşener için sürpriz iddia! Canlı yayında duyuruldu

Sözcü TV'de canlı yayın konuklarından olan, Sözcü yazarı Erdal Sağlam siyaset gündemini sarsacak flaş bir iddia da bulundu.
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlam, Cumhurbaşkanlığı kabinesine yönelik edindiği kulis bilgileri paylaştı.
Erdal Sağlam şu açıklamaları yaptı:
"Kabine değişikliği konuşulmaya başlandı. Değişik isimler de geliyor gündeme. Mesela artık Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için Meral Akşener'in kesinleştiği söyleniyor.
Farkındaysanız haberler çıkıyor, "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sayısı 2'ye çıkacak" diye."