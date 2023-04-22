Meral Akşener neden başbakan olmak istediğini açıkladı

Meral Akşener, partisinin il başkanlığında düzenlenen bayram kahvaltısında neden başbakan olmak istediğini açıkladı.

Meral Akşener neden başbakan olmak istediğini açıkladı

İHA’nın haberine göre; İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin il başkanlığında düzenlenen bayram kahvaltısına katıldığı bildirildi.

Yapılan kahvaltının ardından programda, 28’inci Dönem İYİ Parti Ankara milletvekillerinin sahneye çağırılarak tanıtıldığı görüldü.

Program çerçevesinde konuşma yapan Akşener ise bayram sofrasında bir araya gelinmesinden duyduğu mutluluğu belirterek gündeme ve 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İYİ PARTİ'NİN İKTİDAR OLMASI İÇİN SEÇTİM”

Meral Akşener, “Bana 'Başbakan Meral' diyorsunuz. Doğrudur ben başbakan olmayı hedef seçtim. Niçin seçtim; İYİ Parti'nin iktidar olması için seçtim” sözlerini kullandı.
14 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacağına inandığını ifade eden Akşener şunları dile getirdi:

“İYİ Parti birinci parti olursa, milletvekili çok olursa bu ülkeyi yönetmekle ilgili irade ve büyük çoğunluk burada olur. Bana 'Başbakan Meral' diyorsunuz. Doğrudur ben başbakan olmayı hedef seçtim. Niçin seçtim; İYİ Parti'nin iktidar olması için seçtim. Yoksa benim şahsımla alakalı bir durum yok. Ama şu var, ben başbakan olmayı onunla, bununla pazarlık yaparak, ona buna yalvararak yapamam. Fıtratım buna ters. Onun için birinci parti çıkacağız ki; ben sizin bileğinin hakkıyla, kendi bileğimin hakkıyla, çalışmakla, her bir vatandaşımın kapısından girerek, onu ikna ederek başbakan olacağım”

Programa İYİ Parti lideri Akşener’in yanı sıra Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Milletvekilleri ve 28’inci Dönem İYİ Parti Ankara milletvekili adayları katılım sağladı.

aw875698-06.jpg

aw875698-05.jpg

aw875698-04.jpg

aw875698-02.jpg

aw875698-03.jpg

aw875698-01.jpg

İlgili Haberler
Akşener'den 23 Nisan mesajı: Milletimiz bir kez daha iradesine sahip çıkacak
Akşener: Dinle beni hilal bıyıklı. Sinan Ateş'in katillerini bulmazsam namussuzum
Meral Akşener ekonomiyi yönetecek ismi açıkladı
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları Magazin
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme Spor
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı Güncel
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi Spor
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak Spor
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti Yaşam
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız Spor
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız