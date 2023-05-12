İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, umre anneleriyle bir araya gelecek.
Meral Akşener'in 13 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30'da, İstanbul'da düzenlenecek program kapsamında umre anneleri ile bir araya geleceği öğrenildi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, 13 Mayıs Cumartesi günü umre anneleriyle bir araya geleceği öğrenildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, umre anneleriyle bir araya gelecek.
Meral Akşener'in 13 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30'da, İstanbul'da düzenlenecek program kapsamında umre anneleri ile bir araya geleceği öğrenildi.