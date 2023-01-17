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Akşener'den İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş'lı video

Akşener'in yayınladığı "devlette ciddiyet" temalı videoda Mansur Yavaş da yer aldı. Önceki paylaşımda da İmamoğlu'na yer verilmişti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 17:16
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Meral Akşener'den Mansur Yavaş'lı video. Daha önce de İmamoğlu ile paylaşmıştı

Akşener'den İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş'lı video
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından  bir video paylaştı.

Akşener'in Twitter hesabından paylaştığı "Devlette ciddiyet" temalı videoda Mansur Yavaş detayı dikkat çekti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, 2023 seçimleri öncesinde; “Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Başbakan” vurgularıyla işlenen iletişim kampanyasının ikinci videosu, Akşener’in, “Akıldan ve bilimden bir türlü nasibini alamayan, bir dediği diğer dediğini hiçbir zaman tutmayan bu ciddiyetsiz yönetim anlayışını milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz! Çünkü #DevleteCiddiyetYakışır” notuyla resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşılan videoda; AKP iktidarının, tutulmayan sözleri, gerçekleşmeyen vaatleri ve dış politikadaki değişken hâllerini yansıtan çıkışlarına ve ilgili çıkışlara ilişkin Akşener’in tepkilerine yer verildi.

BERAT ALBAYRAK'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Maliye ve Hazine eski Bakanı Berat Albayrak'ın büyük bir iddiayla; “çok beklersiniz” demesine rağmen dolar kurunda yaşanan yükseliş hakkında Akşener’in; “Ekonomi PowerPoint sunumlarıyla değil; yatırımla, üretimle ayağa kalkar. Bak burası önemli!” sözleri hatırlatıldı.

ERDOĞAN'IN ESAD'LA GÖRÜŞME ÇAĞRISI DA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yönelik sürekli olarak değişen tavrına ilişkin Meral Akşener’in sığınmacı meselesinin çözümü için sıklıkla dile getirdiği; “Sayın Erdoğan, sinirini yenemiyorsan, rasyonel olamıyorsan; ben Suriye’ye gidip Esad’la görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım.” çağrısı işlendi.

Suriye Devlet Başkanı Esad’la olduğu gibi Mısır Devlet Başkanı Sisi ile de benzer bir ilişki içerisinde olan Erdoğan’ın; “31 Mart seçimlerinde, Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz?” sözleri hatırlatıldı. En son Katar’da Dünya Kupası’nın açılış töreninde Sisi ve Erdoğan’ın el sıkışmasına dair Akşener’in; “Görünen o ki sayın Erdoğan seçimini Binali Bey’den yana değil, Sisi’den yana kullanmaya karar vermiş. Rabia işareti yapa yapa gezdiği elini Sisi’ye kaptırmış, Esma’nın onurunu da Katar’da bırakıp gelmiş oldu.” söylemi yer aldı. 

MANSUR YAVAŞ DETAYI

AKP döneminde, Ankara’da 801 milyon dolar harcanan ve enkaza dönüşen ANKAPARK'a ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte yaptığı basın açıklamasından, Akşener’in, “Türkiye’de bugüne kadar yapılmış pek çok yolsuzluğun, israfın, somut hepinizin gördüğü hâli bu. Bilim yok burada, akıl yok burada. Çok ciddi bir sizin cebinizden alıp, bu cebe koyma var” sözlerine yer verildi.

Videoda, ABB eski Başkanı Melih Gökçek'in projesi olan ve açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ANKA Park da yer alırken, Akşener'in ANKA Park ile ilgili konuştuğu sırada yanında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın olması dikkat çekti.

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ulvi
17.01.2023 17:53
hdp mansur yavaş a oy atmayız diyor. bunlar mansur diye diretiyor. kürt oyu olmadan millet ittifakı seçim kazanamaz.  
 
Osman
17.01.2023 17:19
Meral hanım ve ulusalcıların adayı mansur yavaş. Bakalım masayı dağıtacak mi? Akp de benim evimde kuruldu demişti. Seçimden sonra akp ile ortak olur mu?  
 
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