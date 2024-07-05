Meral Akşener’den Merih Demiral’a destek

"Millî takımımızın son maçında, millî sporcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini bozkurt yaparak paylaşmasının, hem dünyanın hem de ülkemizin bazı çevrelerinde yarattığı rahatsızlığı büyük bir hayretle takip ediyorum" diyen Akşener, seçim dönemini de hatırlatarak, "Seçim dönemlerinde işlerine geldiği için bozkurt selamlarını garipsemeyenler; nedense millî bir sevinci paylaşmak için havaya kalkan bozkurtlardan hazımsızlık duyuyor" ifadelerini kullandı.

Yetkilileri göreve çağıran Akşener, "Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden tüm yetkilileri, Türk milletine yapılan bu ikircikli tutumun ve saygısızlığın karşısında gereğini yapmaya davet ediyorum" dedi.

Meral Akşener'in paylaşımı şu şekilde:

Hitler'in esintilerini, Çetniklerin Bosna'daki mezalimini, Netanyahu'nun zalimliğini ya da terör sempatizanlığını yansıtan olay ve sembollerden bile rahatsız olmayanlar; mesele Türklüğün sembolü olunca rahatsız oluyor.

Kuran-ı Kerim'in yakılmasına "özgürlük" atfedenler; nedense bir bozkurt selamını "uygunsuz" buluyor.

Seçim dönemlerinde işlerine geldiği için bozkurt selamlarını garipsemeyenler; nedense millî bir sevinci paylaşmak için havaya kalkan bozkurtlardan hazımsızlık duyuyor.

Belli ki unutanlar var. O yüzden bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum:

Bozkurtta aşırılık değil, Türk olmanın gururu vardır.

Bozkurtta ayrışma değil, birlik vardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bastırdığı paradan, Cumhuriyetin ilk heykellerine kadar her yerde de tam olarak bu sebeple bozkurdun izi vardır.

Rahmetli Ebulfeyz Elçibey'in de dediği gibi; "Bozkurt'u kendinize tâbi kılamazsınız. İşte bu nedenle Türkler kendilerine mücadele sembolü olarak Bozkurt’u seçmiştir.”