Mercedes’ten 360 derece dönebilen araba

Kaynak: Haber Merkezi
Mercedes’ten 360 derece dönebilen araba
Mercedes’in kendi çevresinde 360 derece dönebilen modeli EQG, özellikleri ile dikkat çekiyor.

Mercedes Benz EQG, kendi çevresinde ve olduğu yerde de dönebiliyor. Mercedes’in G dönüşü adını verdiği bu hareketi, her bir tekerleğe entegre edilmiş olan elektromotorlar sağlıyor.

G dönüşünü yapmak için bir düğmeye basmak ve direksiyondaki kolları kullanmak yetiyor. Bu dönüşü yapmak için zeminin düşük sürtünmeli olması gerektiğinden EQG’nin Electronics Show’daki gösterisinden önce zemin ıslatılmıştı.

Mercedes Başkanı Ola Kallenius’a göre G dönüşü, otomobil sürücülerinin en dar alanlarda bile dönüş yapmasını sağlayabilir. Mercedes’in elektrikli modellerinden biri olan EQG, ayrıca yeni manevra ve ilerleme yolları da sağlıyor.

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