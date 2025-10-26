MASUM GÖK

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın savcılık ifadesi tamamlandı. Gözaltına alındığında Merdan Yanardağ operasyonun merkezinde yer alan Hüseyin Gün’ü tanımadığını söylemişti. Ancak daha sonra Hüseyin Gün’le yazışmaları ortaya çıkmıştı.

Merdan Yanardağ bu durumu şöyle açıkladı:

“Hüseyin'in Seher hanımın manevi oğlu olduğunu bilmiyordum, öz oğlu olduğunu biliyordum. Hatta kendisini Hüseyin Gün Alaçam olarak iki isimli olarak biliyordum. Bu yüzden Gün’ün soyadı olduğunu mevcut soruşturma kapsamındaki ifademde bana söylenilmesi üzerine öğrendim.”

Hüseyin Gün’le görüşmelerinin gazetecilik sınırları içinde olduğunu söyleyen Merdan Yanardağ “Hüseyin Gün ile ilgili bana bahsetmiş olduğunuz soruşturma kapsamında olan bilgi ve

ifade tutanağı üzerine karşılaştığım profile şaşkınım. Çünkü bu şahıs benim ile olan iletişiminde bu tarz

izlenim vermemişti. İzleyici gazeteci sınırlarını aşmadı. Özellikle yabancı istihbarat servisi çalışanları ile

şirket ortağı olmasına çok şaşırdım. Ancak bugün geriye dönüp baktığımda da bu şahsın benim ile olan

ilişkisinin bu faaliyetleri dışında olduğunu düşünüyorum. İstemeden de olsa herhangi bir espiyonaj

faaliyetine de alet olduğumu da düşünmüyorum. En nihayetinde şahsın niyetini okuyamam. Açıklamalarım benim kişisel düşüncelerim ve gözlemlerimdir” dedi.

Merdan Yanardağ ifadesine şöyle devam etti:

“Benim ilk gençlik yıllarımdan beri bütün hayatım ve mesleğim emperyalizm ve

siyonizme karşı mücadele ile geçti. Ben sol görüşlü ve yurtsever bir gazeteciyim. Ülkemin aleyhine

halkımızın aleyhine herhangi bir faaliyet içeresinde olmam düşünülemez bu bana yöneltilebilecek en

çirkin suçlama olur bunu reddediyorum. Sosyalist ve yurtsever bir gazeteci olarak sürdürdüğüm meslek

yaşamımda lekelemelere dönük olduğu kanaatindeyim. Bu her şeyden önce kendi hayatıma ihanet etmek olur.”