Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz yine reddedildi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz bir kez daha 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz yine reddedildi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 4 Soru 4 Yanıt programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklandı.

Yanardağ Silivri Cezaevi’ndeki Yanardağ 45 gündür tutuklu bulunuyor.

TELE1'in aktardıklarına göre; Yanardağ’ın hukuksuzca tutukluluğuna avukatları tarafından yapılan itiraz ise bir kez daha 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Yanardağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NE OLDU?

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 26 Haziran 2023 tarihinde katıldığı “4 Soru 4 Yanıt” programında AKP’nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılıp montajlanarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “terör örgütünü övme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Yanardağ, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Yanardağ'a söylemediği sözler nedeniyle tutuklama kararı verdi.

Yanardağ, yayın esnasında TELE1 ofisine gelen Terörle Mücadele Şube polis ekipleri tarafından yayın sonrasında gözaltına alınarak ifade vermeye götürülmüştü. Geceyi nezarethanede geçiren Yanardağ, sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Burada ifade işlemleri tamamlanan Yanardağ, mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merdan Yanardağ hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" iddiasıyla 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

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RTÜK'TEN TELE1'E SANSÜR

Özellikle muhalif medyaya uyguladığı yüksek cezalar ve sansür nedeniyle eleştirilerin odağında olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yanardağ'ın konuşması nedeniyle 18 Temmuz tarihinde TELE1'e 7 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası uygulamıştı. TELE1'in cezayı yargıya taşıması sonucunda Ankara 4. İdare Mahkemesi, yayın durdurma cezası hakkında oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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