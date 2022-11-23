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Ünlü sanatçı Eşref Kolçak'ın otomobili çalınmak istendi

Merhum sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmaya kalkıştıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 17:04
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Merhum sanatçı Eşref Kolçak’ın arabasını çalmak istediler

Ünlü sanatçı Eşref Kolçak'ın otomobili çalınmak istendi
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Üç yıl önce 92 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Eşref Kolçak'ın Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobili hırsızların hedefi oldu. 

Alınan bilgiye göre; Gece saatlerinde, Kolçak'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yanındaki kişileri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, Kolçak'ın rol aldığı bazı filmlerde de kullandığı aracı çalma girişiminde bulunduğunu belirledi.

Zanlılar E.A, T.E. ve O.Y, kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu kişilerden E.A'nın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Otomobil ise sanatçının ailesine teslim edilmek üzere çekiciyle otoparka götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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