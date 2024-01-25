İrem Ergin - Edirne / YENİÇAĞ

Geçimini balıkçılıkla sağlayan Hasan Ergi 24 Ocak Çarşamba günü Yunanistan ile aramızda sınırımızı çizen Meriç nehirde tekneyle çıktığı balık avında ağalarına büyük bir balık takıldı. Balıkçının zorla kıyıya çıkardığı balık görenleri şaşırttı, Hasan Ergi adlı balıkçının tutmuş olduğu yayın balığın tartıldığında 75 kilogram ağırlığında, boyunun ise 2 metrenin üzerinde olduğu tespit edildi.

Balığın büyüklüğünü gören Küplü lü vatandaşlar daha önce bu büyüklükte bir balık görmediklerini Meriç nehrinden balina çıktı sözleri ile dile getirdiler.