Merih Demiral Arabistan’da kral oldu!

Atalanta'dan 20 milyon Euro karşılığında Al-Ahli'ye transfer olan Merih Demiral, Suudi ekibiyle sahaya çıktı.

Suudi Arabistan liginde Al-Ahli dün sahasında Al-Okhdood'u konuk etti.

Milli stoperimiz Merih Demiral maça ilk 11'de başladı.

90 dakika sahada kalan Merih Demiral, Al-Ahli adına sahanın en iyilerinden biri oldu.

KRAL BENZETMESİ

Sosyal medyada Merih Demiral için kral benzetmesi yapıldı.

Öte yandan Merih Demiral'ın takımı, 90+6'da Franck Kessie'nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve ligde 3'te 3 yaptı. Kessie'ye asisti yapan isim ise Roberto Firmino oldu.



Al-Ahli ligde gelecek hafta Al Tai'yi konuk edecek.