Merih Demiral Arabistan’da kral oldu!

Merih Demiral yeni takımı Al-Ahli ile ilk maçına çıkarken müsabakaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu geceye damgasını vurdu.

Merih Demiral Arabistan’da kral oldu!

Atalanta'dan 20 milyon Euro karşılığında Al-Ahli'ye transfer olan Merih Demiral, Suudi ekibiyle sahaya çıktı.
Suudi Arabistan liginde Al-Ahli dün sahasında Al-Okhdood'u konuk etti.

Milli stoperimiz Merih Demiral maça ilk 11'de başladı.
90 dakika sahada kalan Merih Demiral, Al-Ahli adına sahanın en iyilerinden biri oldu.

KRAL BENZETMESİ

Sosyal medyada Merih Demiral için kral benzetmesi yapıldı.

Öte yandan Merih Demiral'ın takımı, 90+6'da Franck Kessie'nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve ligde 3'te 3 yaptı. Kessie'ye asisti yapan isim ise Roberto Firmino oldu.

Al-Ahli ligde gelecek hafta Al Tai'yi konuk edecek.

merih.jpg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu Magazin
Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Türk lise öğrencisine "Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması"nda ödül Ekonomi
Türk lise öğrencisine "Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması"nda ödül
Muğla'nın iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Muğla'nın iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süre ile yasaklandı Güncel
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süre ile yasaklandı
Meraklı Adamın 10 Günü konusu nedir? Meraklı Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Meraklı Adamın 10 Günü konusu nedir? Meraklı Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı?
Sinsi ilerleyip körlüğe neden olabiliyor. Uzmanı uyardı Sağlık
Sinsi ilerleyip körlüğe neden olabiliyor. Uzmanı uyardı
Şehit uzman çavuş Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı Güncel
Şehit uzman çavuş Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı