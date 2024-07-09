Merih Demiral için onay çıktı

Transfer piyasasında hızını artıran Fenerbahçe, EURO 2024'te gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken bir futbolcuyu radarına aldı.

Suudi Arabistan medyasına göre sarı-lacivertliler, Al-Ahli takımının defans oyuncusu Merih Demiral'ı transfer etmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK

Al-Ahli'nin 26 yaşındaki milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye görüşmeler için onay verildi. Fenerbahçe yönetimi, bu olumlu gelişme üzerine transferi tamamlamak için harekete geçti.

KANARYA'NIN AVANTAJI VAR

Milli futbolcu daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade etmişti. Bu durum, oyuncunun sarı-lacivertli formayı giyme arzusunun Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiği yönünde yorumlandı.

Al-Ahli'ye 16.6 milyon euro karşılığında katılan Merih Demiral, takımı adına 21 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.