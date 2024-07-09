Merih Demiral için onay çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merih Demiral için onay çıktı

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Fenerbahçe'nin Merih Demiral'ın transferi için görüşmesine izin verdi ve sarı-lacivertliler milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Transfer piyasasında hızını artıran Fenerbahçe, EURO 2024'te gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken bir futbolcuyu radarına aldı.

Suudi Arabistan medyasına göre sarı-lacivertliler, Al-Ahli takımının defans oyuncusu Merih Demiral'ı transfer etmeyi planlıyor.

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Al-Ahli'nin 26 yaşındaki milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye görüşmeler için onay verildi. Fenerbahçe yönetimi, bu olumlu gelişme üzerine transferi tamamlamak için harekete geçti.

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Milli futbolcu daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade etmişti. Bu durum, oyuncunun sarı-lacivertli formayı giyme arzusunun Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiği yönünde yorumlandı.

Al-Ahli'ye 16.6 milyon euro karşılığında katılan Merih Demiral, takımı adına 21 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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