Merih Demiral suskunluğunu bozdu

EURO 2024'te Türkiye, Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Türkiye'ye turu getiren gollerin ikisini de Merih Demiral atarken, yıldız futbolcu gol sevinci olarak 'Bozkurt' işareti yaptı.

UEFA, bu durum sonrası Merih Demiral'a soruşturma başlattığını duyurdu.

MERİH'TEN İLK PAYLAŞIM

Merih Demiral, UEFA'nın soruşturma başlatması sonrası sosyal medya hesabından attığı gollerden kesitler paylaştı ve "Günaydın Türkiye'm. Ne Mutlu Türküm Diyene" notunu düştü.

Milli futbolcuya taraftarlar tarafından yoğun destek mesajları yağdı.

UEFA'NIN AÇIKLAMASI

UEFA, yaptığı açıklamada, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.

''TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM''

Merih Demiral ise maç sonu yaptığı açıklamada, "İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim." demişti.