Merih Demiral tek bir şey istedi

Kaynak: Haber Merkezi
Merih Demiral tek bir şey istedi
Milli Takım'ın savunma oyuncusu Merih Demiral, Avusturya ile yapılacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Demiral, Macaristan maçının skoruna rağmen sahadaki oyunlarından memnun olduklarını belirtti: "Macaristan'a karşı skor anlamında kaybettik fakat oyun olarak iyi bir performans sergiledik.

TEK İSTEĞİ VAR

Her şey yolunda gidiyor ve teknik direktörümüz bize yakın ilgi gösteriyor. Umarım kampı bir galibiyetle tamamlarız."

Sakatlığını geride bıraktığını ve formda olduğunu ifade eden Demiral, "Sakatlık sürecinde milli takımdan ayrı kalmak zorunda kaldım. Her futbolcu gibi ben de sahada olmayı özledim. Şimdi sakatlığımı atlattım ve yeniden oynamaya başladım, bu yüzden çok mutluyum." dedi.

Son bir aydır düzenli olarak maçlara çıktığını ve kendini hazır hissettiğini söyleyen Demiral, "Şu anda formdayım. Sakatlık dönemi zorlu geçti ama son bir ayda tüm maçlarda yer aldım. Daha tecrübeli ve profesyonel bir yaklaşımla hayatımı sürdürüyorum. Yeni imajım konusunda da kendimi iyi hissediyorum ve umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir." şeklinde konuştu.

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