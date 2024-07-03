Merih Demiral Türk düşmanlarına meydan okudu

Kaynak: Haber Merkezi
Merih Demiral Türk düşmanlarına meydan okudu

UEFA tarafından soruşturma açılan Merih Demiral'dan flaş bir paylaşım geldi.

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda oynanan Avusturya maçında 2 gol atarak maçın kahramanı olan Merih Demiral’dan UEFA’nın açtığı soruşturma sonrası flaş bir hamle geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan yıldız stoper "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar beğeni yağmuruna tutmuştu.

NE OLMUŞTU

Avusturya karşısında oynanan mücadelede kaydettiği iki gol millilerimize galibiyeti getiren Merih Demiral karşılaşma sonrasında yapılan sevin gösterilerinde bozkurt selamı yapmıştı.

Demiral’ın bu hareketi sonrası UEFA “siyasi provakasyon” yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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