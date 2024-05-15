Merih Demiral yeşil ışık yaktı: Seve seve dönerim

Sezon başında Atalanta'da 16.6 milyon euro karşılığında Arabistan takımı Al-Ahli'ye transfer olan Merih Demiral, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalar yaptı.

''SEVE SEVE DÖNERİM''

Olası bir İtalya'ya dönüş için konuşan Merih Demiral, "Futbolda asla asla demeyin. Arabistan'da mutluyum, gelişen bir futbol ve bana çok iyi davranan insanlar buldum. Ama İtalya'ya her zaman seve seve dönerim." ifadelerini kullandı.

''BU RONALDO SAYESİNDE''

Juventus'tan takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo ile ilgili bir itirafta bulunan Merih, "İtalya'da beş yıl, Torino'da iki yıl kaldıysam bu Fabio Paratici (Juventus'un o dönem sportif direktörü) ve Cristiano Ronaldo sayesindedir." dedi.

"Cristiano Ronaldo tanıştığımız ilk günden itibaren benim için çok özeldi." şeklinde konuşan 26 yaşındaki milli futbolcu, "Saha içinde ve saha dışında bana çok fazla tavsiye verdi. Rekabet nedeniyle Juventus'tan ayrılmaya karar verdiğimde benimle bir saat konuştu ve kalmak gerektiğini, şampiyonlarla antrenman yapmamın beni geliştireceğini anlattı. Onun dediğini yaptım ve mutluydum. Ronaldo ile Suudi Arabistan'da da konuşuyor. O benim arkadaşım ve referans noktam." ifadelerini kullandı.

''KENAN YILDIZ ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU''

Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız için konuşan Merih Demiral, "Kenan Yıldız çok özel bir oyuncu. Umarım Szczesny haklıdır ve gelecekte Ballon d'Or'u kazanır. Ballon d'Or'u bir Türk futbolcunun kazanması güzel olur. Ama şimdi Kenan'ı rahat bırakalım, Avrupa Şampiyonası'na sakin bir şekilde gitmeli." sözlerini sarf etti.

''ONA VEDA ETMEDİM''

Daha önceki açıklamalarında Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile ilgili de konuşan milli yıldız, "Bergamo'dan ayrılırken ona veda etmedim. O da beni aramadı. Futbolculara davranış şeklini beğenmiyorum. İnsani olarak De Zerbi, Sarri ve Pirlo'yu tercih ederim. Onlarla yemeğe bile giderdim ama Gasperini ile gitmezdim." sözleriyle konuşmasını tamamladı.