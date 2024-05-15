Merih Demiral yeşil ışık yaktı: Seve seve dönerim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merih Demiral yeşil ışık yaktı: Seve seve dönerim
Kariyerini Arabistan'ın Al Ahli takımında sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Atalanta'da 16.6 milyon euro karşılığında Arabistan takımı Al-Ahli'ye transfer olan Merih Demiral, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalar yaptı.

''SEVE SEVE DÖNERİM''
Olası bir İtalya'ya dönüş için konuşan Merih Demiral, "Futbolda asla asla demeyin. Arabistan'da mutluyum, gelişen bir futbol ve bana çok iyi davranan insanlar buldum. Ama İtalya'ya her zaman seve seve dönerim." ifadelerini kullandı.

''BU RONALDO SAYESİNDE''
Juventus'tan takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo ile ilgili bir itirafta bulunan Merih, "İtalya'da beş yıl, Torino'da iki yıl kaldıysam bu Fabio Paratici (Juventus'un o dönem sportif direktörü) ve Cristiano Ronaldo sayesindedir." dedi.

"Cristiano Ronaldo tanıştığımız ilk günden itibaren benim için çok özeldi." şeklinde konuşan 26 yaşındaki milli futbolcu, "Saha içinde ve saha dışında bana çok fazla tavsiye verdi. Rekabet nedeniyle Juventus'tan ayrılmaya karar verdiğimde benimle bir saat konuştu ve kalmak gerektiğini, şampiyonlarla antrenman yapmamın beni geliştireceğini anlattı. Onun dediğini yaptım ve mutluydum. Ronaldo ile Suudi Arabistan'da da konuşuyor. O benim arkadaşım ve referans noktam." ifadelerini kullandı.

''KENAN YILDIZ ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU''
Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız için konuşan Merih Demiral, "Kenan Yıldız çok özel bir oyuncu. Umarım Szczesny haklıdır ve gelecekte Ballon d'Or'u kazanır. Ballon d'Or'u bir Türk futbolcunun kazanması güzel olur. Ama şimdi Kenan'ı rahat bırakalım, Avrupa Şampiyonası'na sakin bir şekilde gitmeli." sözlerini sarf etti.

''ONA VEDA ETMEDİM''
Daha önceki açıklamalarında Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile ilgili de konuşan milli yıldız, "Bergamo'dan ayrılırken ona veda etmedim. O da beni aramadı. Futbolculara davranış şeklini beğenmiyorum. İnsani olarak De Zerbi, Sarri ve Pirlo'yu tercih ederim. Onlarla yemeğe bile giderdim ama Gasperini ile gitmezdim." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

İlgili Haberler
Gaziantep Basketbol seriyi 2-1 yaptı
Gaziantep Basketbol seriyi 2-1 yaptı
Anadolu Efes avantajı kaptı
Ergin Ataman Galatasaray'a dönüş şartını açıkladı
Almanya Fransa'ya Antalya'yı dar etti
Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda ediyor. Menajerinden flaş Galatasaray detayı
Fenerbahçe dev kupaya kilitlendi. Herkesin dilinde 'şampiyonluk' var
Dursun Özbek: Bu yükü taşımak kolay değil
Dursun Özbek: Bu yükü taşımak kolay değil
Galatasaray'a kara haber İtalya'dan geldi
Galatasaray 5 oyuncusuna veda etti
Galatasaray 5 oyuncusuna veda etti
Aziz Yıldırım 2018'de seçimi kaybedince ne yaptığını açıkladı. 'Eve gittik iki kadeh viski çektik rahatladık'
Ne Galatasaray ne Beşiktaş. Süper Lig ekibinden Weghorst bombası
Son Haberler
Gaziantep Basketbol seriyi 2-1 yaptı Spor
Gaziantep Basketbol seriyi 2-1 yaptı
Fayanslar ayna gibi ışıl ışıl oluyor! Taşlaşmış fayansları parlatan en etkili temizlik sırrı Keşfet
Fayanslar ayna gibi ışıl ışıl oluyor! Taşlaşmış fayansları parlatan en etkili temizlik sırrı
Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor Sağlık
Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor
Yemek molası veren tır şoförüne araç çarptı Yerel Haberler
Yemek molası veren tır şoförüne araç çarptı
İBB'den TÜGVA'ya kötü haber Gündem
İBB'den TÜGVA'ya kötü haber
Açıkta bırakılan kablolar, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu Gündem
Açıkta bırakılan kablolar, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu