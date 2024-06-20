Merih Demiral'dan Portekiz maçı öncesi Ronaldo itirafı

EURO 2024’te Portekiz ile mücadele edecek olan A Milli Takım’ın deneyimli savunma oyuncusu Merih Demiral, Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Gürcistan zaferinin ardından değerlendirmelerde bulunan Demiral, Portekiz maçı ve Cristiano Ronaldo ile ilgili önemli yorumlar yaptı. Milli takım kampında konuşan Demiral, “Mükemmel bir başlangıç yaptık ve hepimiz bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Sahada yer alan ve yedek kulübesinde olan herkes harika bir formda. Şimdi karşımızda daha büyük bir meydan okuma var: Portekiz ile karşılaşacağız. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Portekiz’in dünya çapındaki yıldızı Cristiano Ronaldo ile olan iletişimi hakkında sorulan bir soruya Demiral, “Gruplar açıklandığında bir konuşma yapmıştık. Ancak şu anda iletişim kurma fırsatımız olmadı. Maç öncesinde konuşacağız. Ronaldo’nun performansı şu anda oldukça iyi. O, son derece profesyonel ve herkese örnek olabilecek bir futbolcu. Suudi Arabistan’da karşı karşıya geldiğimizde de formundaydı. Hiçbir şeyini kaybetmemiş durumda. Ronaldo her zaman tehlikeli ve büyük bir oyuncu. Defans olarak ona karşı çok dikkatli olmalıyız. Herkes en iyi performansını sergileyerek dünyanın en iyi oyuncusuna karşı en iyi savunmayı yapmaya çalışacak. 39 yaşında bu kadar gol atmak hiç de kolay değil” şeklinde konuştu.

Finale yükselme durumunda Almanya ile karşılaşmayı istediğini belirten Demiral, Almanya’daki Türk taraftarların desteğine de değindi: “Evimizde oynuyormuş gibi hissediyoruz. Dortmund stadında inanılmaz bir atmosfer var. İlk maça çıktığımızda hepimiz bu durumdan çok etkilendik. Sahada büyük bir avantajımız olduğunu düşünüyorum ve ilk maçta bunu iyi bir şekilde değerlendirdik. İkinci maçta taraftar desteğinin daha da artacağını umuyoruz.”

Son olarak, Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’nin başına geçmesi hakkında görüşlerini paylaşan Demiral, “Mourinho’nun Türk futboluna katkıları tabii ki çok büyük olacaktır. O, futbol dünyasında büyük bir isim. Türkiye’ye, hem kendi ismiyle hem de sahaya süreceği oyunla ve yaşatacağı başarılarla çok şey katacak. Bu, hem Türk futbolcuları hem de Türk halkı için büyük bir fırsat. Umarım herkes bu şansı en iyi şekilde değerlendirir ve Mourinho çok başarılı olur” dedi.