Merih Demiral Inter'e gidiyor

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral'ı Inter'in istediği belirtildi.

İtalyan basını Serie A devi Inter'in PSG'ye transfer olması beklenen yıldız stoperi Milan Skriniar'ın boşluğunu Merih Demiral ile doldurmak istediği belirtildi.

Inter'in, Merih Demiral'ı en geç yaz transfer döneminde kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Juventus'tan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'ya transfer olan Merih, bu sezon 17 Serie A maçında forma giyerken, 1 de gol kaydetti.