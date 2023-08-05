Merih ne demek? Merih isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Merih son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Merih ne demek? Merih isminin anlamı nedir?

Merih ne demek? Merih isminin anlamı nedir?

Merih adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Merih isminin anlamını araştırıyor. Peki, Merih ne demek? Merih isminin anlamı nedir?

MERİH NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Merih ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Beyler.

- Uygun, aynı fikirde, yoldaş.

- Ateş rengi.

- Güneş sistemini oluşturan dokuz gezegenden biri.

MERİH İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Merih ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Merih ismini koymak caizdir.

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