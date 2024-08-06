Merkez bankalarının altın rezervleri açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez bankalarının altın rezervleri açıkladı

Altın rezervlerindeki artışta ilk sırayı Özbekistan Merkez Bankası ve Hindistan Merkez Bankası paylaştı. Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre her biri 9 ton satın aldılar.

Altının 4 tonunu Polonya Merkez Bankası, 3 tonunu ise Katar Merkez Bankası aldı.

Ürdün Merkez Bankası ve Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası 2'şer ton altın alırken, Türkiye Merkez Bankası da bir ton satın aldı.

Haziran ayında rezervleri 12 ton azalan altının ana satıcısı Singapur oldu. Ayrıca Kazakistan Merkez Bankası rezervlerde 6 tonluk azalma bildirdi.

Haziran ayında küresel merkez bankaları kamuya ait altın stoklarını 12 ton artırdı. Değerli maden alım hacmi 31 ton olurken, 18 tonluk satış gerçekleşti. Bundan önce Özbekistan bu değerli metalin neredeyse fiyatlarının zirvesindeyken altın satın alıyordu.

Nisan 2024'ten sonra metalin fiyatı büyük oranda arttı: Haziran ayında hafif bir düşüşün ardından Temmuz ayında hız kazandı.

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