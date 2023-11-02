Merkez Bankası 2024 yılı enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Erkan, enflasyonla mücadelenin uzun ve zorlu bir süreç olacağını söyledi. Erkan, 2024 yılı enflasyon beklentisinin ise yüzde 36 olduğunu sözlerine ekledi. Enflasyon beklentisi 2023 yılı sonu için ise yüzde 65'e yükseldi.

Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“TCMB olarak görevimiz fiyat istikrarı doğrultusunda dezenflasyonun en kısa sürede tesis edilmesidir.

Enflasyonla kararlı şekilde mücadele ediyoruz. Yüksek ve oynak enflasyonu kontrol altına alma uzun ve zorlu süreç olacak.

Tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Parasal sıkılaştırmanın etkileri zamana yayılmakta.

İç talepte dengelenmeye ilişkin şimdiden bazı öncü sinyaller alıyoruz.

Dezenflasyon sürecinin 2024'ün ikinci yarısında başlamasını bekliyoruz.

Küresel büyüme zayıflarken, öncü göstergeler küresel yavaşlamanın devamına işaret ediyor.

ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve jeopolitik risk algısı sonucunda son aylarda gelişmekte olan piyasalardan portföy çıkışı gözleniyor. Bu çıkışlar enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturuyor.

Enflasyonun belirleyici unsurları arasında haziran-eylül döneminde akaryakıt öne çıktı. Ayrıca kurdaki artış da maliyet kanalıyla etkili oldu. Ayrıca vergi ve yönetilen fiyatlarda yapılan güncellemeler kısa dönemde gerçekleşti. Şokların bir arada gerçekleşmesi beklentilerde de bozulmaya yol açtı.

Enflasyon üzerinde etkili temel unsur talebin yapısı ve talebin dengelenmesi. Eylül enflasyonu, ekimdeki yüksek frekanslı veriler ve tüm öncü göstergeler, söz konusu şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret etmektedir.

"TALEPTE AŞIRILIK KADEMELİ ORTADAN KALKIYOR"

Talepteki güçlü seyir devam etmekle birlikte bazı göstergeler aşırılığın kademeli ortadan kalktığına işaret ediyor. Toplam talep koşulları enflasyonist olmaya devam ediyor.

İkinci çeyrekte zirveyi gören çıktı açığı azalmakla birlikte üçüncü çeyrekte hala pozitif bölgede. Güçlü tüketim talebi hem cari dengede hem de cari denge kanalı ile enflasyon üzerinde etkili oldu. “

ENFLASYON BEKLENTİSİ 3 DEFA ARTTI

Merkez Bankası 2023 enflasyon beklentisinin ilk olarak yüzde 22,3 olduğunu açıklamıştı. Daha sonra yayınlanan raporda yüzde 58’e yükseltilen beklentisi yılın son enflasyon raporunda ise yüzde 65’e çıktı.