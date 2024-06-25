Merkez Bankası altın rezervleri düştü dolar rezervi çok az da olsa arttı

TCMB rezervlerinde rekor seviye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artış sürüyor. TCMB haftaık rezerv oranlarını açıkladı. Altın rezervlerinde 1 Milylar 928 milyon dolarlık düşüş yaşandı.

Böylece Merkez Bankası'nın brüt toplam rezervleri 150 milyon dolarlık artışla 146 milyar 152 milyon dolardan 146 milyar 301 milyon dolara yükseldi. TCMB bu rakamla birlikte rezerv miktarı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

ALTIN REZERVLERİNDE DURUM NE?

Altın rezervleri 1 milyar 928 milyon dolarlık düşüş ile 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara geriledi. Döviz rezervi ise 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara çıktı.