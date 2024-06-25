Merkez Bankası altın rezervleri düştü dolar rezervi çok az da olsa arttı

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası altın rezervleri düştü dolar rezervi çok az da olsa arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişte. TCMB'nin rezervleri bu hafta 150 milyon dolar artışla 146.3 milyar dolara çıktı.

TCMB rezervlerinde rekor seviye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artış sürüyor. TCMB haftaık rezerv oranlarını açıkladı. Altın rezervlerinde 1 Milylar 928 milyon dolarlık düşüş yaşandı.

Böylece Merkez Bankası'nın brüt toplam rezervleri 150 milyon dolarlık artışla 146 milyar 152 milyon dolardan 146 milyar 301 milyon dolara yükseldi. TCMB bu rakamla birlikte rezerv miktarı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

ALTIN REZERVLERİNDE DURUM NE?

Altın rezervleri 1 milyar 928 milyon dolarlık düşüş ile 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara geriledi. Döviz rezervi ise 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara çıktı.

Son Haberler
Saçı parlak yapma sırları bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı Keşfet
Saçı parlak yapma sırları bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı
Ayşe Ateş Yeniçağ'ın manşeti ile Bahçeli'ye yanıt verdi Gündem
Ayşe Ateş Yeniçağ'ın manşeti ile Bahçeli'ye yanıt verdi
Naci Görür il ismi vererek uyardı: Uzak durun Gündem
Naci Görür il ismi vererek uyardı: Uzak durun
Bu ilçede yaşayanlar dikkat tüm birikiminiz gidebilir Ekonomi
Bu ilçede yaşayanlar dikkat tüm birikiminiz gidebilir
Erdoğan Putin ile görüştü Gündem
Erdoğan Putin ile görüştü
Sıcaktan kaçarken ölüme yakalanmayın. Uzmanından hayat kurtaran klima uyarıları Sağlık
Sıcaktan kaçarken ölüme yakalanmayın. Uzmanından hayat kurtaran klima uyarıları
Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 5 il için yeni uyarı yaptı Gündem
Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 5 il için yeni uyarı yaptı