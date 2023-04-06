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Rusya dijital ruble hamlesine hazırlanıyor

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı 'dan önemli açıklama. Skorobogatov, uluslararası ödemeler sisteminde önemli değişikliklerin yaşanacağını öne sürerek, “Gelecekte, 5-7 yıl içerisinde, ulusal dijital para birimlerine dayanan tamamen farklı bir uluslararası ödeme sistemi göreceğiz." dedi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 17:13
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Merkez Bankası Başkan yardımcısı Olga Skorobogatova önemli açıklama

Rusya dijital ruble hamlesine hazırlanıyor
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Rusya Merkez Bankası Uluslararası ödemeler sistemi değiştirecek hamleye hazırlanıyor.

Rusya Federasyonu Merkez Bankası Başkanı yardımcısı  Olga Skorobogatova, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, dijital rubleyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Dijital rublenin test edilip hazır hale geldiğinde uluslararası ödemelerde yeni fırsatlar yaratacağına işaret eden Skorobogatova, “Böylece dijital para birimleri sunan regülatörlerle doğrudan temas kurabileceğiz. Bu durumda SWIFT sistemini ise hiçbir şekilde dahil etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Uluslararası ödemeler sisteminde önemli değişikliklerin yaşanmasını beklediklerine işaret eden Skorobogatova, “Gelecekte, 5-7 yıl içerisinde, ulusal dijital para birimlerine dayanan tamamen farklı bir uluslararası ödeme sistemi göreceğiz." dedi.

Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası ve ülkenin önde gelen çok sayıda bankasına yaptırım uygularken, söz konusu bankalar mali mesajlaşma servisi SWIFT sisteminden de çıkartılmıştı.(AA)

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