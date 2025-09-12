Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan dezenflasyon vurgusu: Türk lirasına talep güçlü!

Karahan, Bank of America tarafından düzenlenen "Türkiye Macro Conference 2025"teki konuşmasında, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) rakamlarında yapılan son güncellemenin önemli değişikliklere yol açtığını belirtti.

Çeşitli kapsamdaki göstergelerin iktisadi faaliyetin yavaşlamakta olduğuna işaret ettiğini belirten Karahan, özel tüketim artışının GSYİH artışından daha düşük olduğunu ifade etti.

Karahan, yüksek frekanslı verilerin talepteki dengelenmenin devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

"TÜRK LİRASINA TALEP GÜÇLÜ"

Dezenflasyon süreci devam etmekle birlikte yukarı yönlü risklerin canlı olduğunu belirten Karahan, "Türk lirasına olan talep güçlüdür. Makroihtiyati tedbirler ve güçlü rezervler ters dolarizasyonu desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Orta Vadeli Program'da öngörülen makroekonomik çerçevenin bu sürece katkı sağlayacağını vurgulayan Karahan, şunları kaydetti:

"Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflere uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir."

Adımların büyüklüğünün, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceğini belirten Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını bildirdi.