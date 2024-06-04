Merkez Bankası enflasyonun suçlusunu buldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayına yönelik fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı.

TCMB, doğal gazda ilk 25 metreküpün bedelsiz olarak kullandırılması uygulamasının sona ermesiyle beraber, enerji grubunda yıllık enflasyonun kayda değer şekilde yükseldiğini ifade etti.

Yıllık tüketici enflasyonundaki baz etkisi kaynaklı belirgin artışa karşın, bu dönemde çekirdek B ve C göstergelerinin yıllık değişimlerin ılımlı bir seyirde olduğu aktarıldı.

Yıllık enflasyonun hizmet ve temel mal gruplarında bir miktar belirtildi.

İlgili raporda, 2023’ün aynı döneminde doğal gazın ücretsiz kullanılması kaynaklı düşük baza ek olarak, cari ayda meskenlere yönelik doğal gazda ilk 25 metreküpün bedelsiz olarak kullandırılması uygulamasının sona ermesiyle birlikte, enerji grubunda yıllık enflasyonun kayda değer biçimde yükseliş gösterdiği dile getirildi.

Söz konusu rapor, "Bu uygulamanın sona ermesi mayıs ayı manşet enflasyonunu 0,64 puan yukarıya çekmiş, söz konusu etki arındırıldığında aylık tüketici enflasyonu sınırlı bir iyileşme kaydetmiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.