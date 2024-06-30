Merkez Bankası kritik kararını verdi

BÜYÜK DEVLER BELLİ OLDU

‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2023’ün sonuçları açıklandı. 1968’den beri İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İSO 500 araştırması kapsamında üretimden satışlarda en büyük kuruluş 484 milyar liralık satışlarıyla Tüpraş oldu.

TCMB PAS DEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Çarşamba günü yaptığı toplantıda beklentilere paralel şekilde yüzde 50 seviyesinde bıraktı. Karar metninde likidite fazlasıyla ilgili olarak da sterilizasyonun gerektiğinde çeşitlendirilerek gerçekleştirileceği sinyalini piyasalara verdi.

GRİ LİSTEDEN ÇIKTIK

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını açıkladı. Türkiye bu liteye 2021 yılında alınmıştı.

MEVDUATTA GERİLEME

Üç aya varan vadeli mevduatlarda ortalama faiz Nisan aynın ortasındaki zirvesinden bu tarafa 10 puana varan gerileme kaydetti.

MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz her şeyi vuruyor. Dolar kurundaki ve enflasyondaki yükselişin etkisiyle her şeye zamlar peş peşe geliyor. Akaryakıta 25 Haziran itibariyle litre başına yaklaşık 2 lira zam geldi.

İSVEÇ MERKEZ BANKASI’NDAN GEVŞEME SİNYALİ

İki defa indirime giden Riksbank (İsveç Merkez Bankası) politika faizini yüzde 3,75 oranında sabit tutarken, 2024 için üç faiz indirimine gidebileceğinin mesajını piyasalara verdi.

ABD EKONOMİSİNDE BÜYÜME YAŞANDI

ABD ekonomisi birinci çeyrekte enflasyonun düşmesiyle yüzde 1,4 büyüme kaydederken, kişisel harcamalar yüzde 1,5 artarak ikinci okumanın altında revize edildi.