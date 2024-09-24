Merkez Bankası rekor dinlemiyor altın almaya devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası rekor dinlemiyor altın almaya devam ediyor

Merkez Bankası fiyatı rekor kırmasına rağmen altın almaya devam ettiği ortaya çıktı. Altın rezervi 587 tonluk eski rekoru kırarak, 589 tona çıktı.

Altın rekor kırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da altın toplamada rekora imza atıyor. Temmuz ayında 4 ton daha altın aldılar. Böylece TCMB 587 tonluk eski altın rezervi rekorunu kırarak, 589 tona çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. TCMB rezervlerine temmuz ayında 4 ton daha eklendi. Toplam rekor 589 ton altına yükseldi.

DÜNYA SIRALAMASINDA 10’UNCU

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre TCMB'nin elinde 589 ton altın rezervi bulunuyor. TCMB, temmuzda gerçekleştirdiği alımlarla dünya altın rezervi sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı. Türkiye, Hindistan ve Polonya’nın ardından en fazla altın alımı yapan ülkeler listesinde bulunuyor. Verilere göre TCMB bu hızla devam ederse Hollanda’yı da geçerek 9. sıraya yükselebilir iddiasında bulunuldu.

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