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Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)toplam rezervleri 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 362 milyon dolar arttı ve 122 milyar 885 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 16:33
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Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar çıktı.

Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar çıktı
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 18 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 409 milyon dolar artışla 80 milyar 30 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 11 Kasım'da 76 milyar 621 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 953 milyon dolar yükselerek 40 milyar 902 milyon dolardan 42 milyar 855 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 362 milyon dolar artışla 117 milyar 523 milyon dolardan 122 milyar 885 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti. Bu artışa nereden kaynaklandığı belirtilmedi ama Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyar doların etkili olduğu belirtiliyor.

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