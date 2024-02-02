Merkez Bankası rezervleri düştü. 137 Milyar 161 Milyon dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

TCMB istatistiklerine göre, 26 Ocak gününden sonra Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolar azalışla 89 milyar 154 milyon dolara olarak kayıtlara geçti. Brüt döviz rezervleri, bir hafta önce ise 90 milyar 366 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezerverinde ise artış vardı. Aynı dönemde 282 milyon dolarlık yükseliş gösteren altın rezervleri 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Ocakla başlayan haftada, bir önceki haftaya göre 930 milyon dolar azalış gösterdi. Toplam rezervler 138 milyar 91 milyon dolardan 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.