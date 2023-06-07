Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı

Dünya Altın Konseyi, Merkez Bankası'nın nisan ayında 80.8 ton altın sattığını açıkladı. Banka, mart ayında da 15.3 tonluk satış yapmıştı.

Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayındaki 15.3 tonluk satışın ardından nisan ayında da 80.8 ton altın sattı. Nisanda açık ara dünyanın en çok altın satan merkez bankası olan Merkez Bankası, 2022 yılında 147.6 ton ile dünyanın en fazla altın alan merkez bankası olmuştu.

Dünya Altın Konseyi nisan ayına ilişkin resmi altın rezervi verilerini yayımladı. Buna göre nisan ayında dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerinde 71 tonluk bir düşüş yaşandı. Bu, Mart 2022'den bu yana altın rezervlerindeki ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

kulcealtin1.jpgTCMB İÇ TALEBE YANIT VERMEK İÇİN ALTIN SATTI

Habertürk'ün aktardığına göre konsey, 2023 genelinde merkez bankalarının alım tarafında olmasını beklediklerini, nisan ayındaki düşüşün TCMB tarafından yapılan satış sebebiyle yaşandığını bildirdi.

Açıklanan verilere göre TCMB nisan ayında 80.8 ton altın sattı. Raporda bu satışların iç talebe cevap vermek için yapıldığı ifade edildi. Mart ayında da 15.3 tonluk satış yapan TCMB'nin altın rezervleri böylece 2 ayda 96.1 ton azaldı.

TCMB yılın ilk 2 ayında toplam 45.6 tonluk altın alımı yapmıştı. Böylece yılın ilk 4 ayında rezervlerde net 50.5 ton düşüş yaşandı. Toplam altın rezervi 491.5 tona geriledi.

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