Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Merkez Bankası'ndan verilenine göre rezervlerde 1 Milyar 406 milyon dolarlık artışla, 143 milyar 648 milyon dolara yükseldiği görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rezervlerin artışıyla ilgili olarak paylaşımda bulundu işte o paylaşım

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31 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artışla 83 milyar 909 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervler bir önceki hafta 82 milyar 765 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

TCMB verilerine göre bu dönemde altın rezervleri de 264 milyon dolar yükseliş gösterdi. Böylece altın rezervleri 59 milyar 476 milyon dolardan 59 milyar 740 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar arttı. Toplam rezervler bu artışla birlikte 142 milyar 242 milyon dolardan 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.

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