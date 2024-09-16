Merkez Bankası rezervlerinde sert yükseliş

Kaynak: CNBC-e
Merkez Bankası rezervlerinde sert yükseliş

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 13 Eylül haftasında 6,8 milyar dolar artarak 153,6 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervler ise 9 milyar dolar artışla 26,5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin rezervlerinde dikkat çeken artış...Brüt rezervler önceki haftaya göre 6,8 milyar dolar artış gösterdi. Böylece brüt rezervler 153,6 milyar dolara ulaştı.

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalarda net rezervlerde de büyük artış görüldü. Buna göre TCMB'nin net uluslararası rezervleri de 9 milyar dolarlık artışla 48,8 milyar dolara ulaştı.

SWAP HARİÇ NET REZERVLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Özellikle swap hariç net rezervlerde artış, bir önceki hafta 17,4 milyar dolar seviyesinden,9 milyar artış göstererek, 26,5 milyar dolara yükseldi..

REZERV ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Rezervleriyle ilgili son veriler perşembe günü saat 14.30'da TCMB tarafından açıklanacak. 30 Ağustos haftasında brüt rezerv 146,8 milyar dolar, net uluslararası rezerv ise 39,7 milyar dolar düzeyindeydi.

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